Euro 2020 : l'Angleterre débute bien contre la Croatie

La première journée de la phase de poules de l'Euro 2020 se poursuit ce dimanche et on avait le droit à un choc dans le groupe D. L'Angleterre et la Croatie se retrouvaient ainsi à Wembley pour un match qui rappelait la Coupe du monde 2018. En effet, la Croatie l'avait emporté 2-1 après prolongations. Pour ce match de poule à domicile, l'Angleterre optait pour un 4-2-3-1 assez séduisant avec Phil Foden, Mason Mount et Raheem Sterling en soutien d'Harry Kane. De son côté, la Croatie évoluait en 4-3-3 avec le jeune Josko Gvardiol en défense et un trio Luka Modric, Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic dans l'entrejeu. Portée par son public, l'Angleterre démarrait fort dans la rencontre. Trouvé côté droit, Phil Foden fixait Josko Gvardiol et déclenchait une lourde frappe qui terminait sur le poteau gauche de Dominik Livakovic (6e). Le portier du Dinamo Zagreb était vite mis à contribution et devait de nouveau s'employer pour repousser une tentative de Kalvin Phillips (9e). S'appuyant notamment sur le côté gauche avec un Raheem Sterling volontaire, mais auteur de nombreux mauvais choix, l'Angleterre mettait la défense croate à contribution. Néanmoins, la formation au damier relevait la tête en fin de première période avec notamment une reprise d'Ivan Perisic (27e). Juste avant la pause, Kieran Trippier tirait un coup franc dangereux, mais son tir terminait dans le mur croate.

Au retour des vestiaires, la Croatie revenait avec de bonnes intentions et Luka Modric frappait fort sur la droite devant la surface anglaise. Jordan Pickford captait le ballon (55e). Un tournant dans le match puisque l'Angleterre ouvrait le score dans la foulée. Bien servi, Kalvin Phillips déposait un amour de ballon dans la surface pour Raheem Sterling. Ce dernier ne se manquait malgré le retour de Sime Vrsaljko et propulsait le ballon au fond des filets (1-0, 57e). En confiance suite à ce léger avantage, l'Angleterre poussait pour inscrire un second but. Sur un centre de Mason Mount côté gauche, Harry Kane était à la réception au second poteau, mais il était bien gêné par Josko Gvardiol et manquait sa frappe du pied droit (61e). La réponse croate ne se faisait pas prier avec Ante Rebic qui manquait sa tentative (65e). Bien que buteur, Raheem Sterling manquait d'efficacité et sa nouvelle tentative terminait dans le ciel anglais (74e). La Croatie essayait de mettre les ingrédients pour revenir, mais cela ne suffisait pas. L'Angleterre tenait jusqu'au bout sa victoire 1-0 et débutait enfin un Euro par une victoire. De bon augure pour la suite de la compétition. Le prochain match de ce groupe D mettra aux prises l'Écosse et la République Tchèque à 15h demain.

