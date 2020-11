OM-FC Porto : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le match de la dernière chance. Ce mercredi soir, l'Olympique de Marseille accueille le FC Porto au Vélodrome (match à suivre en direct commenté sur notre live). Dernier du groupe C avec trois défaites au compteur, l'OM doit absolument l'emporter pour rester en vie dans ce groupe. Une défaite compromettrait sérieusement l'avenir du club phocéen dans la plus prestigieuse compétition européenne... Pour cette rencontre, André Villas-Boas peut au moins se réjouir de pouvoir compter sur quasiment toutes ses forces vives.

Ainsi, seul Radonjic manquera à l'appel ce soir (blessé). Pour les retrouvailles avec son ancien club, André Villas-Boas devrait s'appuyer sur un 4-4-2. Dans les buts, Steve Mandanda démarrera évidemment la rencontre, avec devant lui, une charnière centrale composée de Leonardo Balerdi et Alvaro Gonzalez. Le couloir gauche de la défense devrait être occupé par Jordan Amavi, et Hiroki Sakai démarrerait la rencontre couloir droit. Dans l'entrejeu, le technicien lusitanien devrait compter sur Boubacar Kamara positionné juste devant la défense.

Dimitri Payet démarrerait la rencontre sur le banc

Un cran plus haut, on retrouverait la paire composée de Pape Gueye et Valentin Rongier. Enfin, Morgan Sanson se positionnerait en meneur de jeu pour alimenter le duo d'attaque Dario Benedetto-Florian Thauvin. Côté FC Porto, Sergio Conceiçao opterait pour un 4-2-3-1. Marchesin garderait les buts portugais, avec devant lui en défense centrale le duo Mbemba, Malang Sarr. Le flanc gauche serait occupé par Sanusi et le côté droit de la défense par Manafa.

Juste devant la défense, le coach portugais devrait accorder sa confiance à Oliveira et Ndiaye. Positionnés un cran plus haut, Corona, Otavio et Diaz seraient chargés d'alimenter en bons ballons Moussa Marega qui évoluerait seul en pointe. L'Olympique de Marseille parviendra-t-il enfin à remporter son premier succès dans cette phase de poules ? Le FC Porto continuera-t-il de coller aux basques de Manchester City ? Réponses à ces questions à partir de 21 heures...