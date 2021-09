Yaya Sanogo entre le Portugal et la Turquie

Libre comme l'air depuis la fin de son aventure à Huddersfield Town, en Championship, Yaya Sanogo (28 ans) s'entretient avec un préparateur physique pour se tenir prêt à bondir sur la meilleure opportunité qui se présentera à lui.

Selon nos informations, l'attaquant passé par Arsenal, Auxerre et Toulouse possède d'ailleurs deux sérieuses touches : Portimonense au Portugal et Rizespor en Turquie. Également sollicité ailleurs en Turquie mais aussi en Angleterre et en Espagne, l'ancien international Espoirs (8 sélections, 4 réalisations) attend le meilleur challenge.