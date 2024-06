EdF : nouveau record pour Olivier Giroud

Entré à la 80e minute du match entre l’équipe de France et le Luxembourg, Olivier Giroud a participé au succès tricolore. Mais le nouveau joueur du Los Angeles FC a également battu un record à l’occasion de sa 132e sélection.

A 37 ans et 249 jours, l’ex-attaquant de l’AC Milan et meilleur buteur de l’histoire des Bleus est devenu le joueur le plus âgé à connaître une sélection en équipe de France, effaçant ainsi le précédent record détenu par le Rennais Steve Mandanda.