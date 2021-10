Rui Costa est le nouveau président du Benfica

Après la démission de Luís Filipe Vieira dans la journée de samedi, lui qui était à la présidence depuis 2003, Benfica connait son nouveau président pour les quatre prochaines années : l'ancien international portugais Rui Costa (94 sélections, 26 buts). Le nouveau dirigeant de 49 ans s'est imposé lors des élections présidentielles face à son adversaire Francisco Benitez en remportant 84,48% des voix. Plus de 40.000 votants ont participé à cette élection, un record.

La suite après cette publicité

Pour son premier discours en tant que président benfiquista, l'ex-milieu offensif de la Fiorentina et de l'AC Milan s'est dit ravi de cette belle victoire : « je prends la plus grande responsabilité de ma vie. Je sais la responsabilité que j'ai sur mes épaules. C'est un jour qui me rend très fier. C'était le 10 du 10, donc ça devait arriver. Je ne serai pas président pour un seul parti, mais pour tous les fans de Benfica. J'ai apprécié le soutien de chacun et je ne méprise pas ceux qui n'ont pas voté pour moi. J'ai aimé atteindre 40085 électeurs. C'est extraordinaire. C'est important pour moi, pour Benitez et pour ce club. La grande victoire est que Benfica a remporté une victoire écrasante en ayant 40085 votants. Benfica est vivant et très bien vivant. »