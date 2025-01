Serie A : l’Udinese de Florian Thauvin doit se contenter d’un nul à Vérone

Suite et fin de la 19e journée de Serie A ce samedi soir. L’Udinese se déplaçait en Vénétie pour affronter le Hellas Vérone sur la pelouse du Stade Marcantonio-Bentegodi. Du côté des Gialloblu, l’objectif de ce duel était de marquer des points pour sortir la tête de l’eau et s’éloigner de la zone rouge. Les Zebrette voulaient aussi prendre de précieux points pour continuer de se rapprocher de la course à l’Europe. Dans un match équilibré, aucune des équipe a réussi à trouver la faille (0-0).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Udinese 25 19 -5 7 4 8 23 28 14 Hellas 19 19 -18 6 1 12 24 42

Une déception pour les joueurs de Kosta Runjaić puisque Vérone a joué les 20 dernières minutes à dix après l’expulsion de Suat Serdar (71e). Au classement, l’Udinese reste toujours en bonne posture avec cette belle 9ème place, alors que le Hellas Vérone poursuit sa remontée et campe désormais la 14ème position. Le weekend prochain, les Rossoblù accueilleront l’Atalanta Bergame à domicile, tandis que les Gialloblu se déplaceront en Campanie pour y défier le Napoli, lors de la 20e journée du championnat italien.