La Juventus doit sortir 80 M€ pour 4 joueurs

La Juventus était bien partie en août, avec deux succès 3-0 qui venaient valider les choix de la direction sportive. Le principal étant le lancement d’un nouveau projet, incarné par Thiago Motta, intronisé sur le banc de touche, avec de la jeunesse, et moins de stars. C’est d’ailleurs pour cette raison que Paul Pogba a été invité à trouver un autre point de chute après la réduction de sa suspension. La Juve s’est aussi montré active sur le marché des transferts, pour donner de la fraîcheur à l’effectif. Sont arrivés Di Gregorio, Kalulu, Nico Gonzalez, Francisco Conceição et Koopmeiners.

Et comme souvent en Serie A, ces deals ont été orchestrés dans le but d’étaler les paiements. Pour les 4 premiers d’entre eux, la Juve va donc bientôt devoir passer à la caisse, comme le rappelle ce jeudi La Gazzetta dello Sport. Exemple avec le transfert de Michele Di Gregorio, le portier italien acheté à Monza. Cela prenait la forme d’un prêt payant de 4,5 M€, puis 13,5 M€ supplémentaires payables en 3 fois, puis 2 M€ de bonus une fois le transfert définitif réalisé. Le défenseur français Pierre Kalulu a lui quitté Milan pour 3,3 M€, payables en deux fois, et appartiendra définitivement à la Juventus lorsque le club exercera le rachat en payant 14 millions supplémentaires, en 3 échéances maximum.

Des transferts à payer qui s’accumulent

Même scénario pour l’Argentin Nico Gonzalez, recruté à la Fiorentina (8 M€ de prêt payant, 25 M€ d’obligation d’achat et 5 M€ de bonus) et le Portugais Francisco Conceição (7 M€ de prêt payant, et 3 M€ de bonus éventuels, 30 M€ d’option d’achat). Cette méthode a permis à la Juventus d’être très active l’été dernier, pour lancer son nouveau projet, mais cela pèse forcément sur la suite des événements. Notamment parce que les résultats ne sont plus au rendez-vous. La Vieille Dame, pénalisée par les blessures, manque de solutions offensives, et enregistre beaucoup trop de matches nuls (10 déjà en Serie A, pour 7 victoires, et une 6e place).

Dès lors, elle aimerait aider son entraîneur lors du mercato hivernal, en recrutant notamment un attaquant. La solution la plus évidente mène à Joshua Zirkzee, en délicatesse à Manchester United qui l’avait recruté l’été dernier à Bologne, l’ancien club de Thiago Motta. Randal Kolo Muani est également cité, alors que la Juve a déjà approché le PSG pour un prêt possible de Milan Skriniar. Mais puisqu’elle va devoir débourser 80 M€ dans les semaines et mois à venir pour des joueurs déjà présents dans l’effectif, la formation turinoise n’a pas les coudées franches sur le marché des transferts…