L’Angleterre pourrait être exclue de son Euro en 2028

Un Euro à domicile, mais sans y participer ? C’est l’hypothèse qui prend de plus en plus d’ampleur ces dernières heures de l’autre côté de la Manche. Alors que l’Angleterre accueillera le Championnat d’Europe dans 4 ans, co-organisé par l’Irlande, l’Irlande du Nord, l’Ecosse, et le Pays de Galles, la presse britannique nous apprend ce dimanche que l’UEFA pourrait exclure les Three Lions de la compétition.

Selon The Times, le secrétaire général de l’instance, Theodore Theodoridis, a récemment envoyé un courrier à la secrétaire anglaise d’Etat à la Culture, Lisa Nandy, pour lui signifier qu’«aucune sorte d’ingérence du gouvernement dans la gestion du football» ne serait acceptée. Cela fait suite à la volonté du Premier Ministre britannique, Keir Starmer, de créer un organisme de réglementation dédié au football masculin. L’UEFA a refusé de commenter l’information, mais une source proche a bien confirmé au Times que cette lettre faisait allusion au possible impact que cela aurait «sur la participation de l’Angleterre à l’Euro 2028, et sur les clubs anglais en Ligue des Champions». Affaire à suivre.