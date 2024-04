Le TFC passe chez Nike dès la saison prochaine

Au gré des saisons, le TFC reste un club solide de Ligue 1. Malgré un mercato estival qui ne laissait rien présager de bon avec une fuite massive des talents, les Violets ont su rester compétitifs et pointent à une onzième place encourageante avec plusieurs jeunes pépites dans leur effectif. Mais alors qu’un maintien dans l’élite est déjà acquis, Toulouse prépare un grand changement pour la saison prochaine. En effet, alors que le contrat avec l’équipementier Craft va s’achever à l’issue de la saison, Nike va devenir le nouvel équipementier du club toulousain dès la saison prochaine.

Damien Comolli, le président du TFC, a fait part de son excitation suite à ce nouvel accord : «nous franchissons aujourd’hui une nouvelle étape significative dans l’histoire du Toulouse FC. L’avenir se dessine désormais avec Nike. Un avenir excitant, innovant, créatif et performant. Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir nous associer à Nike, en tant qu’équipementier officiel du club, pour les prochaines saisons et ainsi poursuivre notre progression en tant qu’institution, mais également en tant que marque. Nous sommes convaincus que Nike saura accompagner nos aspirations et contribuer aux ambitions et à l’élévation du Toulouse FC. Nous sommes sûrs que cette collaboration enthousiasmera l’ensemble de notre communauté, illustrant ainsi la place grandissante du club au sein des plus grandes entreprises du monde sportif.»