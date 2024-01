LdC (F) : le PSG sauve le point du nul contre le Bayern

Les joueuses du Paris Saint-Germain se déplaçaient en Allemagne pour affronter le Bayern Munich, dans le cadre de la 6ème journée du groupe C. Au cours de cette rencontre plutôt alléchante et disputée, ce sont les Bavaroises qui ont ouvert le score grâce à Giulia Gwinn (36e). Les Parisiennes ont par la suite égalisé avec un beau but de Tabitha Chawinga (73e) en seconde période.

Dans la suite de la seconde période, les Allemandes ont repris les devants avec une réalisation signée Sydney Lohmann (75e). Mais malheureusement pour le Bayern, le PSG a réussi à égaliser avec un but CSC de Georgia Stanway (88e). Au classement, le PSG reste en bonne posture en campant la position de leader du groupe C, tandis que les Allemandes sont positionnées à la 3ème place.