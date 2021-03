Liverpool : Jürgen Klopp n’est pas menacé

Depuis le début d’année 2021, rien ne va plus pour Liverpool. Les hommes de Jürgen Klopp se sont écroulés en championnat et restent sur six défaites de suite à Anfield, forteresse imprenable jusqu’ici. Mais ces mauvais résultats ne devraient pas menacer le poste du technicien allemand qui a la confiance de ses dirigeants.

Selon les informations du Telegraph, les propriétaires américains considèrent les deux derniers mois comme une anomalie interrompant cinq ans de progrès pour Jürgen Klopp. Ils estiment que l’ancien coach du Borussia Dortmund est toujours la meilleure option possible et qu’il aura les pleins pouvoirs cet été pour reconstruire une équipe en fin de cycle. En privé, les questions sur son avenir sont jugées absurdes.