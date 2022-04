Manchester United connaît le prix à payer pour Erik ten Hag, un courtisan improbable se positionne pour Luis Suárez

La suite après cette publicité

Le prix pour recruter Ten Hag est connu !

En Angleterre, le prochain entraîneur de Manchester United sera, selon toutes vraisemblances, Erik ten Hag. Et comme l'annonce le Daily Express, les Red Devils vont devoir signer un petit chèque pour attirer le coach néerlandais. Les dirigeants connaissent d'ailleurs ce prix, il faudra payer 2,5 M£ soit plus de 3 M€. Toujours sous contrat avec l'Ajax, Manchester devra donc payer pour se l'offrir et qu'il devienne ainsi le prochain coach des Red Devils la saison prochaine.

Suarez à Fenerbahçe la saison prochaine ?

En Turquie, le nom de Luis Suárez revient avec insistance du côté de Fenerbahçe ! L'attaquant uruguayen fait la Une de Fotomaç ce matin car il va y avoir «un sommet» pour tenter de le recruter cet été. «Les négociations se poursuivent avec le serial buteur, dont le contrat avec l'Atlético de Madrid expirera à la fin de la saison. Il a d'ailleurs posé ses exigences pour signer à Istanbul. Il réclame 6 M€ par an.» Affaire à suivre…

Allegri veut rester à la Juve

En Italie, on connaît désormais l'affiche de la finale de la Coupe d'Italie. La Juventus rejoint l'Inter après sa victoire (2-0) en demi-finale retour contre la Fiorentina. Tuttosport s'enflamme et prévient les Nerazzurri : «Inter, nous voilà» ! «La Juve est enfin convaincante, ce sera le quatrième choc direct de la saison après les deux matches de championnat et la Super Coppa», précise le quotidien turinois. Pour le Corriere dello Sport, c'est la «finale d'Italie» et «Allegri veut une revanche.» Enfin pour La Gazzetta dello Sport, ce sera une «grande finale pour la Juve.» «Allegri se relance», écrit le journal au papier rose. Il a d'ailleurs scellé son avenir à la tête de la Vieille Dame : «Je suis ici au moins trois ans de plus.»