Coupe du Roi : le FC Barcelone écrase l’UD Barbastro et se qualifie pour les 8es de finale

Alors que le FC Barcelone traverse un début d’année compliqué en interne avec les problèmes d’inscription de Dani Olmo et Pau Victor, les Blaugrana étaient de retour au turbin ce samedi soir, en se déplaçant dans la ville de Huesca pour y défier le club de Barbastro sur la pelouse de l’Estadio Municipal Deportes Barbastro, dans le cadre des 16e de finale de la Copa del Rey. À l’extérieur, les Culés s’organisaient dans un 4-2-3-1 avec Wojciech Szczęsny qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Jules Koundé, Ronald Araújo, Íñigo Martínez et Gerard Martin. Eric Garcia et Frenkie de Jong se retrouvaient dans l’entrejeu. Pedri, Pablo Torre et Fermin Lopez accompagnaient Robert Lewandowski en attaque. De leur côté, les Rojiblancos s’articulaient dans un 3-4-2-1 avec Arnau Fabrega dans les cages derrière Oscar Arroyo, Dani Santigosa et Israel Garcia. L’entrejeu était assuré par Javito, Jaime, Hugo Bautista et Sito Barrera. Devant, Ander El Haddadi Arrillaga prenait la pointe de l’attaque avec Guillermo Alonso et Javi Albin à ses côtés.

La suite après cette publicité

Avant le coup d’envoi de la rencontre entre leur club et le Barça, de nombreux supporters de Barbastro ont chambré leurs adversaires du soir. «Dani Olmo, où est-il ?», ont-ils chanté en chœur aux abords du stade. La première période a été à sens unique pour les Blaugrana. Grâce à un centre de la droite par Frenkie de Jong, Ronaldo Araújo a prolongé la trajectoire du ballon au deuxième poteau et Eric García, seul au centre de la surface, a placé une belle tête puissante au deuxième poteau pour permettre à son équipe de prendre l’avantage (20e). Sur un coup franc tiré par Pablo Torre, l’attaquant polonais Robert Lewandowski a repris le ballon de la tête. Bien que le cuir ait touché le bras d’Aroyo, le ballon s’est faufilé dans le but de Barbastro, ce qui a permis aux troupes d’Hansi Flick de doubler la mise avant la pause (31e). Les joueurs de Barbastro ont tenté de réagir avec cette frappe de Jaime Ara qui a poursuivi le ballon à l’entrée de la surface, mais la tentative a été captée Szczesny (32e). Avec une haute récupération, le Barça a bien failli tripler la mise. Robert Lewandowski a offert une passe en profondeur à Pablo Torre, mais sa passe n’a pas trouvé preneur (42e).

Une nette domination catalane

Comme prévu, le FC Barcelone n’a donné aucune option à l’humble Barbastro. Dès le début, l’équipe de Flick a accéléré le tempo, mettant la pression sur ses adversaires, même s’il a fallu 20 minutes pour ouvrir le score. Eric García est devenu le premier buteur de l’année pour les Culés. Et au bout d’une demi-heure, Lewandowski mettait fin aux quelques espoirs des locaux. Hansi Flick n’est pas resté assis pendant pratiquement toute la première mi-temps malgré la domination absolue de Barcelone, qui avait presque 80% de possession avec un total de onze tirs. Même si seulement la moitié d’entre eux ont été cadrés et ont fait travailler Arnau Fábrega, le gardien de Barbastro qui est le plus convoité du match, l’entraîneur allemand a exigé plus d’intensité et d’efficacité de la part de son équipe. En seconde mi-temps, le Barça ne voulait pas ralentir le rythme. Sur une belle passe de Pablo Torre, qui a facilement éliminé Arroyo, le Polonais a trompé le gardien Arnau en face-à-face pour ainsi tripler la mise, s’offrant un doublé par la même occasion (46e).

La suite après cette publicité

Un petit moment de frayeur a eu lieu ensuite. Sur un choc de tête contre tête entre Iñigo Martínez et Jaime Ara. Ce dernier s’est effondré sur l’herbe et est sorti sur civière. Et puis, sur une énorme individuelle, le FC Barcelone a même inscrit un quatrième but signé Pablo Torre (55e). Sur une tentative de passe d’Isra à son gardien Arnau, Pablo Torre a reçu le ballon directement de son adversaire et n’avait plus qu’à pousser le ballon dans les cages. Avec cette victoire, le FC Barcelone rejoint les autres équipes qualifiées. Ce samedi, le Real Betis n’a pas tremblé face à Huesca (0-1). Osasuna s’est fait peur, mais a renversé Tenerife (2-1). Almeria a réalisé un petit exploit en écrasant le FC Séville (4-1). L’Atlético de Madrid défie ce soir Marbella, tandis que l’Athletic Club affronte Logroñés. Le Real Madrid jouera contre Minera lundi soir.