Radja Nainggolan rejoint le Royal Antwerp (Anvers)

Radja Nainggolan rebondit en Belgique. De retour à l'Inter Milan cet été après un prêt assez concluant à Cagliari les deux dernières saisons, le milieu belge de 33 ans a résilié son contrat avec les Nerazzurri il y a un peu plus d’un mois, n'entrant pas dans les plans du nouveau coach milanais, Simone Inzaghi. Ce samedi, il s'est engagé avec le Royal Antwerp pour deux saisons, le club de sa ville natale.

«L'un des footballeurs anversois dont on a le plus parlé dans le football européen revient enfin sur le sol anversois. Radja Nainggolan a passé avec succès ses examens médicaux et vient de signer un contrat de 2 ans sur le Bosuil», précise le club belge.