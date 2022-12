CdM 2022 : un deuxième journaliste est décédé au Qatar

Après le malheureux décès du journaliste Grant Wahl, pendant Pays-Bas-Argentine, un confrère est lui aussi mort au Qatar de manière "subite" samedi dernier. Il s'agit du photographe Khalid al-Misslam, travaillant pour une chaîne du pays hôte de la compétition, se nommant Al-Khass.

Le média du Gulf Times a annoncé cette nouvelle tragédie alors qu'il couvrait simplement l'évènement. Les conséquences de sa mort n'ont pas été révélées, mais ça commence à faire beaucoup. C'est un malaise cardiaque qui avait emporté Grant Wahl.

Al Kass TV photojournalist Khalid al-Misslam passed away recently.

Al- Misslam, a Qatari, died suddenly while covering the FIFA World Cup Qatar 2022. We believe in Allah's mercy and forgiveness for him, and send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/M1ZyoBJWkW