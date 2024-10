FC Barcelone : la direction veut offrir une nouvelle star à Hansi Flick

Il y a bien longtemps que les supporters du Barça n’affichaient pas un large sourire… Mais en ce début de saison 2024/2025, Hansi Flick et ses hommes sont en train de régaler tout le monde. Les Blaugranas sortent ainsi d’une semaine de rêve, ayant humilié Séville (5-0), puis leur bête noire sur la scène européenne, le Bayern (4-1) et enfin, ils ont humilié l’ennemi juré madrilène (4-0) avec une leçon de foot à la clé.

Les résultats sont excellents, l’équipe joue bien et les individualités brillent ; autant dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais dans le même temps, les dirigeants continuent de travailler sur les prochains mercatos. Il y a plusieurs positions qu’ils souhaitent renforcer, comme les latéraux, mais aussi les postes les plus offensifs. Et comme l’indique Sport, il y a un attaquant qui plaît beaucoup en interne…

Un joueur très cher… pour l’instant

Ce joueur, c’est Rafael Leão. Le Portugais avait déjà été annoncé dans le viseur du club catalan par le passé, et comme l’indique le média ce mercredi, il est du goût de Deco, le directeur sportif, et d’Hansi Flick. Tous deux aiment beaucoup son profil, et Jorge Mendes pourrait faciliter l’opération. Même s’il n’est pas l’agent du Lusitanien, Mendes travaille avec lui et est très proche de Joan Laporta, président blaugrana. D’après le journal catalan, Leão commence à s’agacer de plus en plus de sa situation à Milan, lui qui a démarré les derniers matchs sur le banc.

L’idée de revêtir la tunique barcelonaise à l’avenir l’intéresse énormément. De leur côté, les dirigeants du Barça seraient plutôt contents de le voir remplaçant à Milan, puisque ceci lui fait perdre de la valeur et fait donc baisser son prix de vente. Mendes l’avait d’ailleurs déjà proposé par le passé, mais il était trop cher chaque fois. L’été prochain, la donne pourrait être différente…