RC Strasbourg : Mohamed Simakan suivi par Dortmund et le RB Leipzig

Le Borussia Dortmund et le RB Leipzig sont friands des jeunes défenseurs français, en attestent Dan-Axel Zagadou au BVB et la paire Upamecano-Mukiele à Leipzig. Une habitude que les deux clubs comptent bien continuer d'exercer lors du prochain mercato. Selon Sky Allemagne, le deuxième et le troisième de Bundesliga ont ciblé le défenseur central du RC Strasbourg, Mohamed Simakan (19 ans). Le média d'outre-Rhin rapporte que le Borussia Dortmund a « déposé un intérêt spécifique » autour du joueur qui dispute sa première saison dans l'élite du football français (25 matches TTC).

Il comptait l'observer de plus près lors du choc Strasbourg-PSG en Ligue 1, match prévu le 7 mars mais reporté en raison du coronavirus. Du côté du RB Leipzig, on verrait d'un bon oeil son arrivée pour remplacer l'excellent Dayot Upamecano, dont le départ semble inévitable. Et à en croire les informations du média allemand, des discussions ont même été entamées entre Strasbourg et le club entraîné par Julian Nagelsmann. La bataille est lancée mais les pensionnaires de Bundesliga devront également faire face à l'intérêt de l'AC Milan. Le RC Strasbourg demanderait 20 M€ pour son joueur, dont le contrat en Alsace expire en juin 2023.