PSG : le message de Juan Bernat après sa grave blessure

Victime d'une rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche mercredi soir face au FC Metz (1-0), Juan Bernat (27 ans) ne devrait pas fouler les pelouses hexagonales avant au moins six mois. Un coup dur pour le Paris Saint-Germain qui va certainement devoir recruter au poste de latéral gauche avant la fin du mercato. Sur son compte Instagram, le défenseur espagnol a donné de ses nouvelles avec un message résolument optimiste.

« Malheureusement aujourd’hui, il a été confirmé que j’avais un ligament croisé antérieur rompu au genou gauche. Les blessures font partie de notre profession et il faut les affronter de la meilleure façon. C’est pourquoi à partir d’aujourd’hui je ne pense qu’à récupérer le plus tôt possible et à être de retour avec mes coéquipiers. Merci à tous pour vos messages de soutien !! Allez Paris, » a ainsi commenté Bernat. Le PSG devrait communiquer prochainement la durée d'indisponibilité de son joueur.