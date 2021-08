Le FC Barcelone menace de licencier Samuel Umtiti !

La suite après cette publicité

On le sait, le FC Barcelone souhaite se séparer de plusieurs indésirables afin de faire baisser cette masse salariale colossale, et pouvoir enregistrer le Kun Agüero notamment. Samuel Umtiti fait partie de ces joueurs dont le FC Barcelone veut se débarrasser au plus vite, aux côtés de Miralem Pjanic notamment. Mais ce n'est pas si facile...

Déjà, parce que les Barcelonais ne croulent pas sous les offres pour le défenseur tricolore, malgré des intérêts de Benfica ou de l'OGC Nice, entre autres. Mais surtout, parce que le joueur ne veut pas partir, et n'accepte pas ces quelques propositions qui lui ont été formulées. De quoi agacer la direction menée par Joan Laporta, qui va hausser le ton.

Umtiti s'accroche

Selon les informations de Sport, le Barça menace maintenant de licencier l'ancien Lyonnais. S'il n'accepte pas de rejoindre un des clubs intéressés par ses services, son contrat sera brisé unilatéralement, comme ce fut le cas avec Matheus Fernandes. Un accord avait été trouvé pour un départ plus tôt cet été, mais le joueur a finalement refusé de partir, et le Barça va donc devoir passer à l'étape supérieure.

Reste maintenant à savoir quels sont ces clubs intéressés. Le journal ne dévoile pas les noms, mais évoque des offres de clubs français pour le champion du monde 2018. Umtiti a donc une semaine pour se trouver un club... avant d'être mis à la porte par la direction. Les Barcelonais sont cependant conscients que cela pourrait se terminer devant la justice, mais ils sont prêts à prendre le risque...