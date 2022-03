Real Madrid-PSG : Gianluigi Donnarumma a bien aidé les Madrilènes...

La suite après cette publicité

« C'est un pressing. Il veut attendre, il attend et il perd le ballon et puis il y a but. Il aurait dû dégager, c'est tout ». Interrogé par les médias à la fin de la rencontre, l'homme de la soirée Karim Benzema expliquait froidement la boulette de Gianluigi Donnarumma, qui a mené au premier but madrilène. Il faut dire que si l'attaquant merengue a réalisé une prestation extraordinaire, l'Italien a lui aussi bien aidé l'équipe de Carlo Ancelotti à revenir dans la partie.

Pourtant, ça avait plutôt bien commencé pour lui et pour son équipe. Pas franchement inquiété par le Real Madrid en première période, il avait répondu présent lorsqu'il avait été sollicité (notamment cette magnifique parade devant KB9 en première période), comme sur cette tête de Karim Benzema assez axiale, ou sur plusieurs sorties dans le jeu aérien. La soirée s'annonçait même assez calme pour lui... Jusqu'à cette grosse erreur sur une action plutôt anodine. Une perte de balle - une mauvaise relance plutôt - devant Karim Benzema, qui mènera au but du Français après que le ballon ait été récupéré par Vinicius Junior. De quoi lancer le match des Madrilènes...

Son erreur, le tournant du match

Et surtout, fragiliser les siens. Une boulette qui a, en quelque sorte, contaminé et transmis une fragilité certaine à ses coéquipiers, qui ont par la suite commencé à manquer des contrôles ou louper des passes faciles. Certes, il ne peut pas être tenu pour responsable des deux autres buts de Benzema, mais son erreur sur le premier but du Français a contribué à fragiliser et installer des doutes dans la tête de ses partenaires. Du côté de Paris, on réclame d'ailleurs une faute sur cette fameuse action.

« C'est une honte ! Il y a faute sur Donnarumma. Ce n’est pas possible de ne pas parler de cette erreur grossière. Ce n’est pas possible que ça arrive en 2022. [...] C’est incroyable que la faute sur Donnarumma n'ait pas été revue à la vidéo. C'est une faute très claire de Benzema selon moi. Tous les angles de vue montrent qu’il y a faute. Je ne comprends pas pourquoi il n’y pas eu la VAR à ce moment-là », a pesté Mauricio Pochettino au micro de Canal Plus et de RMC Sport, ne voulant pas remettre en cause son portier. Mais nul doute que ce match va relancer l'éternel débat sur le portier titulaire du Paris Saint-Germain...