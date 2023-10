L’Écosse demande des comptes à l’UEFA

Jeudi soir, l’Espagne a battu l’Écosse lors des éliminatoires de l’Euro 2024 (2-0). Un succès crucial pour la Roja qui s’en sort très bien face à des Écossais, toujours dubitatifs sur le but injustement refusé à Scott McTominay à l’heure de jeu. Le milieu de terrain des Red Devils avait ouvert le score sur coup-franc, d’une frappe majestueuse. Hélas, le VAR est passé par là et a refusé le but. L’arbitre Serdar Gozubuyuk annonce une faute sur le portier Unai Simon. Une décision qui fait grincer des dents l’Écosse, qui n’avait besoin que d’un point pour valider son ticket pour l’Allemagne en 2024.

La suite après cette publicité

Mais la fédération écossaise ne va pas se laisser faire. Le directeur général de la SFA, Ian Maxwell, a écrit au chef des arbitres de l’UEFA pour exiger des réponses sur la chronologie des événements. Le Daily Mail rapporte que l’Écosse souhaite obtenir plusieurs réponses à ses questions. Parmi elles : Pourquoi les diffuseurs ont été informés que la décision avait été modifiée en hors-jeu 16 minutes plus tard – alors qu’un graphique linéaire présenté ne montrait qu’une seule ligne ? Pourquoi la décision a été modifiée une troisième fois pour informer les diffuseurs que le but avait été exclu parce que le joueur écossais Jack Hendry était considéré comme ayant commis une faute sur le gardien Unai Simon ? La SFA espère recevoir des explications claires après un énième scandale arbitrale, qui pourrait avoir de lourdes conséquences.