Genoa : Kevin Strootman veut retrouver le terrain

Prêté sans option d'achat par l'OM au Genoa jusqu'à la fin de la saison, Kevin Strootman était en conférence de presse aujourd'hui pour y être présenté. Le milieu de terrain de 30 ans a expliqué son choix de revenir en Italie, un pays qui lui est cher, lui qui a joué à la Roma pendant 5 saisons. L'international hollandais affirme aussi qu'il avait besoin de retrouver du temps de jeu puisqu'à Marseille, il n'apparaissait même plus comme un joueur de rotation par André Villas-Boas.

«L'année dernière, j'ai peu joué. Je manque un peu du rythme mais je me suis toujours entraîné. Physiquement je vais bien. Je dois m'habituer à l'équipe et aux principes tactiques de l'entraîneur. Je joue là où il me place. Il doit juste me dire où il me veut sur le terrain et je le ferai. Ballardini est heureux que je sois là, et pour moi c'est pareil. Il m'a expliqué la tactique. Nous avons parlé un peu. L'équipe se remet doucement et je veux aider. Il y a beaucoup de clubs proches de nous, mais le Genoa est dans cette position aussi pour les problèmes liés à la Covid. 18 joueurs l'ont eu, maintenant ça va beaucoup mieux et je veux emmener Gênes au sommet » ambitionne l'ancien du PSV.