France - Chili : les compositions probables

L’équipe de France en quête de rachat. Samedi dernier, les partenaires de Kylian Mbappé ont subi la loi d’une Allemagne que l’on annonçait pourtant sur le déclin. Une défaite 2-0 dans le stade de Lyon qui pourrait coûter cher à certains. Car Didier Deschamps l’a confirmé en conférence de presse : pas question de changer de plan. Le sélectionneur procèdera à un turnover.

La suite après cette publicité

« Oui, ce ne sera pas les mêmes joueurs, mais ils seront là. (…) Un de mes objectifs, c’était de revoir un maximum de joueurs sur ces deux matchs. Ce n’est pas parce que le résultat a été négatif que je vais revoir ma vision. Je pense que c’est le moment de faire ça par rapport à ce qui nous attend. Pour préserver des joueurs, ne pas prendre de risque. » Sans surprise, de nombreux changements dans le onze de départ seront donc opérés ce soir face au Chili.

À lire

Euro 2024 : la France est favorite selon une légende de l’Allemagne

Un onze tricolore largement remanié

DD partirait sur un 4-3-3 avec Mike Maignan dans les cages. Devant lui, une défense complètement remaniée avec Jonathan Clauss, William Saliba, Ibrahim Konaté et Théo Hernandez. Au milieu, Aurélien Tchouaméni conserverait sa place et devrait être aligné aux côtés d’Eduardo Camavinga et Youssouf Fofana. Enfin, l’attaque tricolore devrait être composée par le capitaine Kylian Mbappé et du duo Olivier Giroud et Randal Kolo Muani.

La suite après cette publicité

De son côté, le Chili devrait aligner un 4-2-3-1 similaire à celui utilisé en Albanie. Dernier rempart du Real Betis, Claudio Bravo est pressenti pour débuter cette rencontre. Il serait alors protégé par une défense à quatre composée de Gabriel Suazo, Igor Lichnovsky, Paulo Diaz et Mauricio Isla. Dans l’entrejeu, Marcelino Nunez et Rodrigo Echeverria formeraient le double pivot alors que Victor Davilla, Alexis Sanchez et Darío Osorio sont attendus pour soutenir Eduardo Vargas, seul en pointe.