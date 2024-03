Ligue des champions : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et le PSG effrayent déjà le Barça et l’Espagne

Le hasard fait bien les choses…ou pas. Si vous posez la question à Manchester City, qui va affronter le Real Madrid en 1/4 de finale de la Ligue des champions, les dirigeants vous diront qu’ils auraient préféré défier un autre adversaire. Du côté du Paris Saint-Germain, le vestiaire souhaitait croiser le fer avec le Borussia Dortmund. Mais John Obi Mikel, qui a procédé au tirage au sort, en a décidé autrement. Et c’est le FC Barcelone que les coéquipiers de Kylian Mbappé vont affronter lors de la double confrontation prévue au mois d’avril. Les champions de France ne vont pas s’en plaindre puisqu’ils esquivent un gros morceau.

La suite après cette publicité

Dans le camp catalan, les sentiments sont différents. Il y a le soulagement d’éviter les Skyblues, que les joueurs de Xavi ne voulaient absolument pas croiser. Mais il y a aussi un peu d’inquiétude. Avant le tirage au sort, Sport a révélé que les supporters blaugranas, qui ont participé à un sondage, voulaient éviter à tout prix le PSG et le Bayern Munich (5%) des votes et préféraient jouer face au BVB (47%). Ce ne sera pas le cas à ce stade de la compétition. Après l’annonce du choc PSG-Barça, les fans catalans ont été questionnés cette fois-ci sur Marca concernant le favori de cette rencontre.

À lire

La disparition de Vitor Roque fait parler à Barcelone

Le PSG est largement favori pour les Espagnols

Et le résultat est très clair. Sur plus de 42 000 personnes interrogées, 67% estiment que les champions de France sont les favoris. 33% pensent que le Barça est supérieur. Un avis qui est plus ou moins le même dans la presse ibérique. Le média catalan Sport a écrit à ce sujet : «le Barça affrontera le PSG en quarts de finale de la Ligue des champions, en jouant le match retour à domicile. L’équipe du Barça a évité Madrid et City, les deux rivaux les plus redoutés, mais affrontera l’une des équipes les plus redoutables d’Europe.»

La suite après cette publicité

De son côté, Mundo Deportivo a lâché : «la confrontation entre le FC Barcelone et le PSG en quarts de finale de l’UEFA Champions League promet des émotions et du spectacle.» Contacté par nos soins, Juan Carlos Navarro, journaliste pour Fichajes.com, estime que les Parisiens partent avec certains avantages. «Je pense que le PSG est le favori en ce moment, car le FC Barcelone a connu une saison très irrégulière. Bien sûr, c’est la seule compétition dans laquelle ils ont une chance de remporter un trophée et ils joueront sûrement avec une grande intensité.» Média pro-Real Madrid, Marca pense aussi que les Blaugranas ne sont pas bien lotis.

Kylian Mbappé fait peur

«Le Real Madrid et le Barça héritent de la pire partie du tirage au sort (…) Deux bombes lors du tirage au sort de la Ligue des champions : le Real Madrid contre le champion et bourreau de la dernière édition et le Barça contre le PSG de Mbappé et Luis Enrique.» Idem pour AS. «Les hommes de Xavi Hernández devront affronter le colosse Mbappé, qui avait déjà montré des signes de sa catégorie face à la Real au tour précédent. Avec de l’espace, c’est un attaquant inarrêtable, ce qu’il a déjà démontré il y a quelques saisons avec une prestation colossale au Camp Nou contre le Barça. Cette rencontre marquera le retour de Luis Enrique à Barcelone.»

La suite après cette publicité

AS poursuit : «là-bas, il a remporté la Ligue des champions à l’époque de Messi, Suárez et Neymar. Il recherche la même chose désormais à Paris avec une équipe renouvelée mais avec Mbappé comme fer de lance.» Le retour de l’ancien coach catalan met un peu de piment selon Relevo. «Mbappé, Luis Enrique et le retour de Dembélé rendent le match PSG-Barça passionnant (…) Le PSG sera le rival du FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions. L’équipe parisienne sera l’obstacle pour que les Blaugrana accèdent aux demi-finales. Malgré la difficulté du rival, le Barça a réussi à éviter l’équipe que le vestiaire ne voulait pas voir même en peinture, le Manchester City de Pep Guardiola et actuel champion de la compétition.»

Les atouts Luis Enrique et Ousmane Dembélé

Le média espagnol ajoute : «les coïncidences du destin ont voulu associer Luis Enrique à Barcelone. Ce seront aussi les retrouvailles de Dembélé avec l’équipe du Barça après son départ l’été dernier. L’excitation de voir Mbappé, la recrue possible du Real Madrid pour la saison prochaine, contre le Barça rehausse le profil de cette rencontre. Avec le souvenir du 6 à 1 de la saison 2016/2017, le dernier précédent en Europe entre le PSG et Barcelone remonte aux huitièmes de finale de la saison 2020/2021. Les Français se sont imposés au Camp Nou 1-4 grâce à un triplé de Mbappé. A Paris, le score de 1-1 a laissé l’équipe de Ronald Koeman dans le caniveau.»

La suite après cette publicité

Juan Carlos Navarro, lui, s’attend à un come-back compliqué pour Dembouz. «Concernant le retour de Luis Enrique, je pense qu’ils le recevront avec affection. J’ai plus de doutes pour Ousmane Dembélé, car il vient de partir alors qu’on attendait qu’il fasse un pas en avant. En ce qui concerne Kylian Mbappé, je pense que, comme toujours, son match sera décisif. S’il joue à son meilleur niveau, le PSG aura de meilleures chances de se qualifier.» Certains, comme Lluis Arienzo, journaliste espagnol, attendent aussi d’avoir un avant-goût de ce qu’il pourra faire en Liga. «Pour Mbappé, ce sera un test pour ses prochaines années à Madrid», nous a-t-il confié Mais plus qu’un joueur, c’est un groupe et surtout un entraîneur, que le Barça veut d’ailleurs recruter pour succéder à Xavi; que les Espagnols craignent.

Un collectif plus solide

Sport écrit à ce sujet : sans Messi et Neymar, le PSG a perdu du talent, mais cela a permis à Luis Enrique de renforcer plus facilement l’idée d’un groupe plutôt que d’individus (…) Luis Enrique a également mis du temps à trouver le meilleur système pour son PSG. Après avoir essayé une formule à trois défenseurs et deux ailiers, il a trouvé la meilleure solution dans le classique 4-3-3. Les retrouvailles d’Ousmane avec le Barça seront l’un des grands attraits de la rencontre. Le Français n’a qu’un but mais a accumulé 12 passes décisives et, surtout, a réussi à maintenir une continuité sans blessure. Pour Luis Enrique, il est un joueur clé en raison de la façon dont il corrige les côtés et de son déséquilibre. Il est également un joker tactique (contre le Real il a joué au milieu de terrain) et entretient une complicité particulière avec Mbappé.

Le média catalan conclut : «les deux forment une attaque redoutable avec Barcola , un ailier très rapide qui demande beaucoup de vigilance. Le niveau des attaquants du PSG fait que l’on parle moins du milieu de terrain, mais Luis Enrique a des pièces importantes. Zaïre-Emery est l’un des grands espoirs du football français et à ses côtés se distinguent Fabián Ruiz et le talent de Vitinha (…) Le Barça fera face à une défense très complète avec deux latéraux très offensifs. Hakimi, qui manquera le match aller en raison d’une suspension, Lucas Hernández, Beraldo et Mendes sont les titulaires avec Donnarumma dans les buts. Le gardien italien est l’un des meilleurs au monde, mais il est également capable de commettre des erreurs indignes de son niveau dans les moments clés.» Malgré cela, le PSG se présentera bien dans la peau d’un favori face au Barça de Xavi.