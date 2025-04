Ligue des Champions : l’Inter Milan élimine le Bayern Munich après une folle seconde période

Suite et fin des quarts de finale de la Ligue des Champions ce mercredi avec un choc au sommet entre l’Inter Milan et le Bayern Munich. A l’aller, les Nerazzurri avaient fait plier les Bavarois (1-2) grâce à des buts de Davide Frattesi et Lautaro Martinez. A domicile, les Lombards de Simone Inzaghi s’organisaient dans un 3-5-2 classique avec Yann Sommer dans les cages derrière Benjamin Pavard, Francesco Acerbi et Alessandro Bastoni. Hakan Çalhanoğlu était placé comme sentinelle avec Nicolo Barella et Henrikh Mkhitaryan à ses côtés tandis que les couloirs étaient occupés par Matteo Darmian et Federico Dimarco. Devant, Lautaro Martínez et Marcus Thuram étaient associés en pointe. De son côté, le Rekordmeister de Vincent Kompany s’articulait dans un 4-2-3-1 avec Jonas Urbig comme dernier rempart derrière Konrad Laimer, Eric Dier, Kim Min-Jae et Josip Stanisic. Joshua Kimmich était placé en sentinelle auprès de Leon Goretzka. En attaque, Harry Kane était soutenu par Michael Olise, Thomas Müller et Leroy Sané. La première période a commencé sur un rythme très fort, notamment du côté de l’Inter. Marcus Thuram a glissé une belle passe vers la gauche devant la surface. Lancé, Federico Dimarco a enchaîné d’une frappe du gauche en bout de course. Sa tentative à mi-hauteur a bien été captée par Jonas Urbig (9e).

Un peu plus tard, Thomas Müller a délivré une sublime ouverture vers le point de penalty pour Michael Olise. L’international français a tenté sa chance, mais sa frappe a été contrée en corner par Alessandro Bastoni (11e). Sur le coup franc tiré côté gauche par Federico Dimarco en direction du premier poteau, Francesco Acerbi, totalement esseulé, a surgi pour dévier le ballon vers le second poteau. Marcus Thuram s’était jeté, sans toutefois parvenir à toucher la sphère, qui avait filé juste à droite du but de Jonas Urbig (29e). Nicolò Barella a parfaitement orienté le jeu vers l’aile gauche, trouvant Federico Dimarco. Le piston italien a contrôlé avant de servir en retrait Hakan Çalhanoğlu. Plein axe, juste devant la surface, le milieu a enroulé une frappe puissante qui a frôlé la lucarne droite de Jonas Urbig (33e). Quelques minutes plus tard, Konrad Laimer, bien lancé sur la droite de la surface, a réussi à passer son vis-à-vis et à centrer fort devant le but. Thomas Müller a armé une frappe, contrée de justesse. Le ballon est alors revenu côté gauche, où Leroy Sané a enchaîné avec un tir repoussé par Yann Sommer, solide sur sa ligne (36e). L’Inter Milan et le Bayern Munich ont rejoint les vestiaires sur un score de parité à la pause. Forts de leur avantage acquis à l’aller, les Lombards se sont retrouvés provisoirement qualifiés à ce moment-là. Mais rien n’était encore joué : le suspense restait entier pour la seconde période.

Des Nerazzurri insubmersibles !

L’Inter Milan a attaqué la seconde période pied au plancher, en maintenant un bloc haut pour gêner la relance bavaroise. Mais sur une action confuse, Leon Goretzka a récupéré un ballon mal dégagé par la défense italienne avant de glisser une passe précise sur la droite de la surface pour Harry Kane. L’attaquant anglais a fixé Federico Dimarco puis a décoché un tir croisé imparable, venu se loger sur la gauche du but (52e, 0-1). Dans la foulée, Marcus Thuram est entré côté gauche dans la surface allemande et a trouvé l’espace pour frapper. Son tir, un peu écrasé, a été capté sans souci par Jonas Urbig (54e).Sur l’aile droite, Michael Olise a enclenché une percussion, est rentré dans la surface et a transmis le ballon côté opposé. Konrad Laimer a intelligemment laissé passer pour Thomas Müller, dont la frappe a frôlé la transversale de Yann Sommer (56e). Sur le corner suivant, tiré côté gauche par Federico Dimarco vers le premier poteau, Lautaro Martínez a surgi dans le dos de Benjamin Pavard pour dévier le ballon, qui a rebondi sur Joshua Kimmich. L’Argentin, resté aux aguets, a repris de volée dans ce coup de billard et a remis les siens à hauteur (58e, 1-1). Deux minutes plus tard, Matteo Darmian, parfaitement servi sur la droite de la surface, a armé un tir croisé vers le poteau opposé. Jonas Urbig était battu, mais Eric Dier s’est sacrifié en dégageant le ballon au-dessus de son but (60e). Puis, sur un corner frappé côté droit par Hakan Çalhanoğlu au premier poteau, Benjamin Pavard, dans le dos de Konrad Laimer, a devancé Kim Min-Jae et a placé une tête puissante qui a fait trembler les filets (62e, 2-1). Matteo Darmian, servi sur la droite de la surface, a repiqué dans l’axe avant d’enrouler une frappe du gauche. Vigilant, Jonas Urbig a capté le ballon sans difficulté (63e).

Un peu plus tard, Michael Olise a profité d’un ballon qui lui est arrivé sur la droite de la surface. Après un bon contrôle, il a enchaîné avec une frappe sèche vers le côté droit du but. Yann Sommer s’est interposé avec autorité, repoussant le ballon en corner (75e). Sur le corner suivant, frappé côté gauche par Olise, ce dernier a servi Serge Gnabry en retrait. L’ailier allemand a ajusté un centre vers le second poteau, où Eric Dier a remis de la tête. Le ballon a filé juste à droite du but de Yann Sommer (76e, 2-2). Serge Gnabry a centré depuis le côté droit en direction du premier poteau, où Michael Olise a dévié astucieusement le ballon vers le second. Yann Sommer a manqué sa sortie, laissant le cuir revenir dans les pieds de Harry Kane, dont la frappe est passée au-dessus du cadre (90e+1). Au cours d’un temps additionnel irrespirable, Kingsley Coman a adressé un long centre depuis le flanc gauche en direction de la surface italienne. Aleksandar Pavlović a prolongé de la tête, et le ballon est arrivé devant le but où Thomas Müller a dévié à son tour, de la tête, vers la gauche de la cage. Yann Sommer s’est couché juste à temps pour capter le ballon sur sa ligne (90e+5). Malgré plusieurs changements opérés par Simone Inzaghi et Vincent Kompany dans le dernier quart d’heure, le score n’a plus bougé et ce sont donc les Nerazzurri qui rejoignent le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions. Ces deux mastodontes européens, aux styles opposés, nous ont offert une double confrontation exceptionnelle.