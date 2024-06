Belgique - Roumanie : les compositions officielles

Match capital pour les deux équipes. Après sa retentissante victoire face à l’Ukraine (3-0), la Roumanie peut se qualifier ou prendre une sérieuse option pour la phase finale face à la Belgique en enregistrant un nouveau succès ou un match nul. Les Belges, eux, ont été défaits par la Slovaquie lors de la première journée et doivent renouer avec la victoire ce samedi soir pour garder en ligne de mire les huitièmes de finale. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Domenico Tedesco chamboule son onze et procède à quatre changements avec les titularisations de Vertonghen, Theate, Tielemans et Lukebakio à la place de Debast, Carrasco, Mangala et Trossard. Casteels débute donc dans les cages, Castagne, Faes, Vertonghen et Theate pour l’arrière-garde, Tielemans et Onana évolueront devant la défense tandis que Lukebakio, De Bruyne et Doku joueront en soutien de Lukaku sur le front de l’attaque. En face, Edward Iordanescu ne fait qu’un changement avec Mihaila sur l’aile gauche aux dépens de Coman. Nita démarre dans les buts, Ratiu, Dragusin, Burca et Bancu composent la défense, Razvan Marin, Marius Marin et Stanciu forment le trio au milieu du terrain tandis que Man et Mihaila alimenteront Dragus, seul en pointe, en attaque.

Les compositions officielles :

Belgique : Casteels - Castagne, Faes, Vertonghen, Theate - Tielemans, Onana - Lukebakio, De Bruyne, Doku - Lukaku

Roumanie : Nati - Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu - R.Marin, M.Marin, Stanciu - Man, Dragus, Mihaila