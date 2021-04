Coupe de France : Angers et Rumilly Vallières filent en quarts de finale !

Ce mercredi après-midi, il y avait de la Coupe de France. Seul représentant de Ligue 1 du jour, Angers se déplaçait sur la pelouse de Sedan (N2) pour les huitièmes de finale alors que Rumilly Vallières et Le Puy, les deux pensionnaires de N2 s’affrontaient également.

Dans ces matchs pauvres en intensité, c’est finalement Angers et Rumilly Vallières qui iront en quart de finale. Les Angevins se sont imposés sur la plus petite des marges grâce à Vincent Manceau (1-0, 25e). Beaucoup plus de buts en Haute-Savoie puisque Rumilly Vallières élimine Le Puy (4-0). Le jeune Arthur Bozon (1-0, 12e) ouvrait le score avant que Alexi Peuget n'inscrive un penalty (2-0, 83e). Jocelyn Gay enfonçait le clou (3-0, 86e) avant que Liongo Adouma ne finisse le travail (4-0, 90+4e). Le club va donc connaître le premier quart de finale de son histoire.