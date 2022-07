Wesley Jobello rebondit au FC UTA Arad

La suite après cette publicité

Ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, Clermont ou encore Coventry City, Wesley Jobello (28 ans) a officiellement retrouvé un club. Comme annoncé, ce dimanche par le FC UTA Arad, le natif de Gennevilliers s'envole pour la Roumanie, lui qui sortait d'une expérience contrastée du côté de l'US Boulogne, pensionnaire de National.

Présent au stage d'intersaison de l'UNFP FC, Wesley Jobello nous confiait d'ailleurs récemment être dans les meilleures conditions pour s'offrir un nouveau challenge. «J’ai plein d’amis à moi qui n’étaient pas convaincus au départ mais en voyant mes photos sur les réseaux où je partage les entraînements, ils ont vu le sérieux, l’encadrement et du coup mon téléphone n’arrête pas de sonner. Mais ce n’est pas moi qui décide et malheureusement maintenant il faut attendre qu’un joueur trouve un club pour libérer une place et permettre à eux de venir». C'est désormais chose faite pour Jobello, dernière recrue du FC UTA Arad, entraîné par Ilie Poenaru.