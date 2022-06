Qualifs CAN 2023 : la Tunisie corrige la Guinée équatoriale

Ce jeudi se jouait aussi le début des qualifications à la CAN 2023. La Tunisie, sans Wahbi Khazri, débutait sa campagne face à la Guinée équatoriale surprise de la dernière Coupe d'Afrique et tombeur notamment de l'Algérie en phases de poules. La formation tunisienne, emmenée par son nouveau sélectionneur Jalel Kadri, a tranquillement assuré sa victoire dans cette première journée.

Les coéquipiers d'Hannibal Mejbri, titulaire dans l'entre jeu, ont fait le job et se sont largement imposés 4-0. L'ancien de Ligue 1 Naim Sliti avait ouvert le score avant que Jaziri ne fasse le break et que l'inévitable Youssef Msakni n'inscrive un doublé. Au classement, la Tunisie est première avec une meilleure différence de but que la Libye qui a aussi bien commencé ses qualifications en s'imposant face au Bostwana (1-0).