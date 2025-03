Real Madrid : Kylian Mbappé s’offre une sortie médiatique très remarquée !

Les choses se passent plutôt bien pour Kylian Mbappé en ce moment. L’attaquant tricolore, durement critiqué à l’automne, s’est vite fait une place dans le cœur des Merengues et s’impose de plus en plus comme le leader offensif de ce Real Madrid. Samedi soir encore, c’est lui qui a fait la différence, permettant aux troupes de Carlo Ancelotti de s’imposer 3-2 à la maison contre Leganés avec un doublé. Avec 22 réalisations en 27 rencontres de championnat espagnol, il talonne Robert Lewandowski, qui en totalise 25, et la lutte entre les deux attaquants s’annonce passionnante sur ce sprint final de la Liga.

Plutôt à l’aise dans l’équipe, il "profite" aussi de la méforme de quelques joueurs vedettes pour tirer son épingle du jeu. Vinicius Jr ne traverse ainsi pas son meilleur moment, alors que Jude Bellingham est aussi un peu en dessous du niveau qui est le sien, ce qui permet à Mbappé de briller. Jusqu’ici, le Bondynois est plutôt assez discret sur le plan médiatique, ne prenant pas la parole de façon régulière et ne le faisant que via les médias officiels du Real Madrid. Il n’avait d’ailleurs jamais concédé d’interview à un média espagnol jusqu’à cet entretien avec La Sexta, qui sera diffusé dimanche prochain.

Des objectifs XXL

Une interview dans laquelle il revient sur ses premiers mois du côté de la capitale espagnole. « Tout ce que je voulais c’est jouer ici, au Bernabéu, avec ce maillot. Avec les gens qui crient mon nom. Marquer des buts, être heureux. J’étais fan de Zizou et des Galactiques. C’est le meilleur club du monde et il a une aura qu’aucun autre club n’a », a-t-il ainsi expliqué dans un espagnol quasi-parfait.

« Mes parents ont fait beaucoup de choses pour moi pendant tout ce temps, ils ont été très importants dans mon chemin jusqu’ici. Ce rêve est devenu un objectif, puis une réalité. Maintenant je veux gagner la Liga, la Ligue des Champions et tout ce qui peut être gagné avec le Real Madrid », a ajouté KM9, qui a ensuite évoqué un peu sa vie personnelle et ses prises de position : « je suis un homme normal avant d’être footballeur, un homme qui vit sa vie, qui voit ce qui se passe, il y a des choses qui lui plaisent, d’autres qui lui font de la peine, qui le fâchent… Au final, je donne mon opinion avec les valeurs que j’ai et qui selon moi sont bonnes pour moi et pour le monde. Quand je suis heureux, ça se voit sur mon visage, et maintenant je le suis. Je suis très heureux ». Et on peut le comprendre !