EdF, Lille : Lucas Chevalier réagit à sa convocation chez les Bleus

Beaucoup l’avaient réclamé, ils ont finalement été entendus : Lucas Chevalier a été retenu par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Une consécration pour le portier de Lille, étincelant en cette année 2024 et, plus particulièrement, en ce début de saison. Pour sa première prise de parole en public depuis sa convocation, le joueur de 23 ans a exprimé sa fierté à l’idée de porter le maillot Bleu avec les A.

La suite après cette publicité

« Ça ressemble un peu à ce que tous les joueurs peuvent dire : fierté, début d’un accomplissement. On regarde aussi en arrière, ce qui a été fait depuis tout jeune ici. Content, fier, mais mesuré parce que ce n’est qu’une étape. Il faut se servir de ça pour grandir encore plus. Depuis la reprise en août, j’ai été performant sur la scène européenne, c’est ce qui donne un impact supplémentaire à ma carrière. C’est une surprise parce que c’est la première fois, mais c’est mérité. Je n’étais pas à me dire que je devais être absolument pris, mais c’est bien que ça arrive maintenant. Depuis jeudi, 14h, ma vie a changé, parce que les gens te regardent différemment, tout est décuplé. C’est sûr que tout ce que t’as fait, qui paraissait 'banal’, prend plus d’importance. C’est flatteur, mais il faut garder les pieds sur terre et continuer, parce que je vais avoir les exigences liées à un international français maintenant », a indiqué Chevalier en conférence de presse avant Nice-Lille.