LdC : Tetê remporte le prix du but de la semaine

Recruté par Galatasaray le 10 août dernier, Tetê (23 ans) brille déjà avec le club stambouliote. Mercredi dernier, lors du match nul (2-2) arraché par les siens face à Copenhague à l’occasion de la première journée du groupe A de Ligue des Champions, l’ancien ailier lyonnais s’est d’ailleurs illustré de la meilleure des manières.

Après une passe décisive pour Sacha Boey à quatre minutes du terme, permettant aux locaux de réduire la marque, le Brésilien y allait de son but, deux minutes plus tard, pour offrir le point du match nul à ses coéquipiers. Servi par Wilfried Zaha, le joueur passé par le Shakhtar Donetsk enchainait d’une superbe reprise de volée à l’entrée de la surface. Une réalisation lui permettant de remporter le prix du but de la semaine pour cette première journée de C1.