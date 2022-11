Fulham : grosse blessure pour Neeskens Kebano

Passé par le Paris Saint-Germain de 2006 à 2013, Neeskens Kebano a aujourd'hui 30 ans et s'éclate depuis plus de 6 saisons du côté de Fulham. Malheureusement, l'indéboulonnable milieu offensif des Cottagers, auteur de 3 passes décisives en 12 apparitions en Premier League cette saison, s'est gravement blessé.

Le club londonien vient de publier un communiqué sur l'état de santé de son international congolais (34 sélections). Ce dernier souffre d'une rupture du tendon d'Achille, contractée cette semaine à l'entraînement. Une absence de plusieurs mois est déjà envisagée. Un coup dur pour celui qui arrivera en fin de contrat à Fulham en juin prochain.

Neeskens Kebano has unfortunately suffered a ruptured Achilles in training this week.



We're with you, @Neeskens_Kebano. 🤍#FFC