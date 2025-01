Al-Hilal fait une grande annonce pour Mohamed Salah

Hier, Jorge Jesus s’est lâché en conférence de presse. Le technicien portugais a notamment évoqué le cas de Neymar, qui n’entre plus dans ses plans. Mais le coach d’Al-Hilal a aussi été questionné au sujet de Mohamed Salah (32 ans). Hier, plusieurs médias, dont le Daily Mail, ont révélé que l’écurie de Saudi Pro League aurait offert un contrat en or au Pharaon, choisi pour succéder à Ney. Mais Jorge Jesus a calmé tout le monde au sujet du joueur en fin de contrat en juin prochain à Liverpool.

«Nous n’avons qu’une seule place sur la liste. Elle est pour un joueur âgé de 21 ans ou moins, et nous devrons peut-être ajouter un élément sur la base de notre analyse. Nous recherchons un ailier, sans retirer un joueur de la liste. C’est ce que nous recherchons actuellement. Quant aux noms les plus hauts placés dans le football, le mercato actuel n’est pas approprié pour les faire venir. La signature d’un contrat avec tout joueur de plus de 21 ans aura lieu après la fin de la saison. Al-Hilal ne peut pas recruter des joueurs de plus de 21 ans, et je suis content du groupe que j’ai, mais dans le football, il y a des moments où les choses peuvent changer. S’il arrive qu’un joueur veuille partir, par exemple, alors ça pourrait changer.» Affaire à suivre…