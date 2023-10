Pays-Bas : le message fort de Virgil van Dijk sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Après la défaite (1-2) des siens à l’occasion de la 6e journée des qualifications à l’Euro 2024, Virgil van Dijk est revenu sur la performance des Bataves en zone mixte. L’occasion également pour le défenseur néerlandais de souligner la réponse magistrale apportée par un certain Kylian Mbappé, sous pression avant la rencontre. Pour rappel, avec son doublé, le Bondynois a officiellement dépassé Michel Platini au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus (42 buts contre 41).

«Je pense qu’il y a eu beaucoup de moments où nous avons pu couper Kylian Mbappé dans son élan. Mais à la fin il a marqué deux fois, il est l’homme du match. C’est ça le haut niveau. Il y a plusieurs moments dans une action de but où on peut trouver des solutions. Mais on n’y arrive pas, et puis il y a une erreur, on doit mieux couvrir. C’est malheureusement parfois le cas en football, des joueurs comme lui peuvent faire la différence. C’est ce qu’il a fait», a ainsi déclaré le joueur de Liverpool.