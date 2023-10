Pays-Bas - France : la réponse magistrale du maestro Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

«Sa période compliquée ? Je discute régulièrement avec lui. Kylian a besoin de tranquillité. Il est là. Il fera partie demain de l’équipe qui a un objectif bien précis. Vous parlez beaucoup de lui, il est suffisamment grand pour se protéger. On parle énormément de lui. Mais lui s’inscrit dans un collectif. Il n’est pas là à vouloir tout prendre. La préparation c’est un élément qui a pu amener le fait que son potentiel athlétique ne soit pas à 100%. Ça arrive à d’autres. C’est un autre contexte. Il donnera le max. Évidemment qu’il a eu un été qui n’est pas l’été de tous les joueurs en termes de préparation». Voici ce que déclarait Didier Deschamps au sujet de Kylian Mbappé avant de défier les Pays-Bas dans le cadre de la 6e journée des qualifications à l’Euro 2024. Et que dire, si ce n’est que l’intéressé a apporté, ce vendredi soir, une réponse de compétiteur hors normes.

Aligné sur le côté gauche du 4-3-3 dessiné par son sélectionneur, le numéro 7 parisien a brillé de mille feux sur le front de l’attaque tricolore. Rapidement décisif sur un centre parfait de Jonathan Clauss, le capitaine des Bleus permettait aux siens d’ouvrir le score (7e) et de rejoindre Michel Platini au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus. Sans en faire trop, disponible pour ses partenaires et irréprochable dans l’état d’esprit (7 duels remportés sur 11, l’ancien Monégasque n’était, cependant, pas rassasié. Bien décidé à faire taire les critiques naissantes, Mbappé dribblait un peu plus ses angoisses au retour des vestiaires. Décalé par Adrien Rabiot, le champion du monde 2018 enchaînait d’une sublime frappe terminant sa course dans la lucarne de l’impuissant Bart Verbruggen (53e). Auteur d’un doublé et logiquement élu homme du match par la rédaction FM, le Bondynois aurait même pu s’offrir un triplé dans les derniers instants si sa frappe terrible ne venait pas heurter la transversale néerlandaise (86e).

Grand artisan de la qualification des Bleus pour le prochain Euro, Mbappé, récemment touché par un deuil, se rassure donc et entre un peu plus dans l’histoire de l’équipe de France. Avec 42 buts en 71 sélections, le numéro 10 des Tricolores dépasse officiellement Michel Platini au classement des meilleurs buteurs des Bleus. Une performance XXL qui n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux et chaudement saluée par son coéquipier Adrien Rabiot au coup de sifflet final. «On n’était pas inquiets pour Kylian (par rapport à son manque de buts), lui non plus ne l’était pas. On en fait des tonnes parce que c’est Kylian, s’il ne marque pas souvent, ça pose problème pour certains. Mais on très content pour lui, on a fait le job», avouait ainsi le milieu de terrain de la Juventus Turin au micro de TF1. Des éloges également dressées par son sélectionneur, comblé par le réalisme offensif de son protégé. «Je ne suis pas d’une nature inquiète avec Kylian, il n y a pas à être inquiet. On a le droit d’être un peu moins bien, mais à travers ce qu’il a fait aujourd’hui… quand il est comme ça, l’équipe de France a beaucoup plus de probabilité de gagner ses matches (rires)», lançait Deschamps avant de revenir plus en détails sur la période traversée par KM7.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 France 18 6 12 6 0 0 13 1 3 Pays-Bas 9 5 2 3 0 2 9 7

«C’est le capitaine, le leader, il n’est pas seul mais il est important. Tant mieux pour lui vu ce qu’il a vécu récemment, notamment sur le plan privé, il remet les pendules à l’heure même s’il n’y avait rien d’alarmant. Il a été en jambes, disponible, ils le craignent en face. En général, l’équipe des Pays-Bas, dans sa totalité, est restée prudente. Mais quand il est en mouvement, il a cette qualité au dessus de la moyenne. C’est ce qui fait de lui un joueur hors normes. Il a aussi fait les efforts, je l’ai notamment vu à droite quand il a fallu compenser. Il a été dans son rôle de leader c’est bien pour le groupe. Il prend beaucoup de lumière mais il fait en sort de ne pas trop la prendre. Il y en a qui aimeraient qu’il parle plus (en conférence de presse, ndlr) mais il le fait sur le terrain». Difficile de contredire l’ancien milieu de terrain de l’OM au regard de la réponse apportée par Kylian Mbappé à la Johan Cruyff Arena. De bon augure également pour la suite des événements du côté de la capitale française…