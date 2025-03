Barça : Jules Koundé enrage contre le calendrier

Le FC Barcelone a brillamment rattrapé son match en retard de la 27e journée de Liga contre Osasuna (3-0) jeudi soir, une rencontre reportée après le décès d’un médecin du club début mars. Mais sa programmation en pleine trêve internationale a provoqué la colère de plusieurs joueurs, dont Jules Koundé, qui venait de disputer un match éprouvant contre la Croatie avec l’équipe de France. À l’issue de la victoire des Blaugranas, le latéral droit a dénoncé un manque de considération pour la récupération des joueurs : « ce n’est pas normal. On en a parlé à plusieurs reprises, du calendrier, du fait de jouer trop de matchs. Nous avons de la chance de vivre de notre passion, mais nous ne sommes pas des machines. »

La suite après cette publicité

L’ancien Bordelais regrette que cette décision impacte non seulement le Barça, mais aussi d’autres clubs concernés par des reports similaires. Il insiste sur la nécessité pour les instances dirigeantes de revoir leurs priorités et de prendre en compte la santé des joueurs : « toutes les institutions doivent comprendre qu’elles ne peuvent pas fixer les dates comme elles le souhaitent… Nous sommes les principaux acteurs et elles ne peuvent pas faire ce qu’elles veulent. » Pas sûr qu’il soit entendu.