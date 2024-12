Manchester City : enfin le déclic pour Savinho !

Malade sur cette première partie de saison, Manchester City a terminé 2024 par une bonne note. En effet, après une série négative de 3 nuls et 9 défaites en 13 matches, le club anglais a su conclure l’année par une victoire rassurante. Si tout n’a pas été parfait contre Leicester, les Skyblues ont eu le mérite d’être consistant durant la majorité de la rencontre afin de s’imposer 2-0. Pourtant, du déchet il y en a eu de la part des joueurs de Pep Guardiola qui ont encore affiché certaines faiblesses. Titulaire sur l’aile gauche, l’ailier brésilien Savinho n’a pas échappé à cette situation. Parfois approximatif, parfois brouillon mais toujours volontaire, le joueur acheté cet été à Troyes contre un chèque de 25 millions d’euros aura néanmoins connu un match important dans son aventure mancunienne avec son premier but et un match consistant.

Arrivé cet été pour initier un nouveau cycle dans le secteur offensif de Manchester City, le joueur passé l’an dernier à Girona était considéré comme un renfort de poids par Pep Guardiola lui-même : «il a fait une grande impression à Gérone. Savio peut jouer sur les deux côtés, mais aussi au milieu. Nous avons surtout besoin de lui à côté. Il est dévastateur en tête-à-tête avec ses actions. Nous avons peu de joueurs capables de jouer sur les deux côtés. Je voudrais également remercier Gérone, car ils ont fait un excellent travail avec lui », expliquait Pep Guardiola cet été. Rapidement, Manchester City a pu voir un ailier remuant, capable de faire de grosses différences dans son couloir. Le club anglais a aussi pu noter que si le talent de Savinho est incontestable, son efficacité manquait clairement.

Savinho tient enfin son match référence

Muet en ce début de saison, le natif de São Mateus a pu délivrer quelques caviars (5 passes décisives avant d’affronter Leicester) mais avait longtemps montré du déchet dans le dernier geste. De quoi pousser son coach Pep Guardiola à le soutenir. «Savinho est si jeune. 20 ou 21 ans. Ce que j’aime chez Savinho, c’est que j’ai l’impression qu’il veut être le meilleur joueur sur le terrain, il veut essayer des choses et participer à tout. Il a le courage d’avoir le ballon et d’essayer à nouveau. Il ne marque pas de but mais il essaye de tirer […] C’est un jeune homme et j’ai le sentiment qu’il est là pour devenir un bon joueur. C’est ce qui caractérise les très grands joueurs et il est sur le point de le devenir. Avec de la constance et de l’ambition, il y arrivera», soulignait le technicien espagnol en octobre dernier. Mais à l’image de ses coéquipiers, les dernières semaines ont été compliquées pour Savinho.

S’il n’a pas été perturbé par les blessures, il a connu des matches compliqués à l’instar de son collectif et avait même perdu un statut de titulaire. Finalement ce dimanche, il a débuté contre Leicester dans un match qui va lui faire du bien. Buteur rapidement en profitant d’une frappe de Phil Foden repoussée par Jakub Stolarczyk, il se muait en passeur pour Erling Haaland en fin de partie pour une victoire 2-0. Un match réussi pour Savinho qui a enfin su ajouter plus d’efficacité dans son jeu. De quoi rendre en émoi Pep Guardiola : «il a des capacités et des qualités incroyables. L’équipe n’est pas dans son meilleur moment, mais il essaie jusqu’au bout. Il est très agressif sur les deux ailes. Dès qu’il aura marqué un ou deux buts, il marquera beaucoup. Je suis vraiment content pour lui. Il a joué à gauche et il sait centrer. C’était très bon». Il reste désormais à confirmer sur la durée pour Savinho mais il va pouvoir célébrer la nouvelle année avec le sentiment du devoir accompli.