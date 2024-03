Affaire Dani Alves : le parquet va faire appel… pour une plus lourde condamnation

L’affaire Dani Alves n’est pas encore terminée. Condamné pour le viol d’une jeune femme à une peine de quatre ans et demi de prison (en plus de 150 000 euros d’indemnités à verser à la victime) le 22 février dernier, le Brésilien n’est pas encore au bout de ses déboires. Le parquet a décidé de faire appel de cette décision afin de le sanctionner plus lourdement, a appris l’AFP vendredi de source judiciaire.

L’adoption d’une nouvelle loi sur le consentement doit renforcer les condamnations pour violences sexuelles mais celle-ci est arrivée trop tard, après le déclenchement de l’affaire Dani Alvés. La peine plancher pour ce genre de condamnation était alors de 4 ans au lieu de 6, comme le prévoit la nouvelle législation. L’ancien joueur du Barça et du PSG pensait sans doute y échapper mais le parquet en a décidé autrement. Celui-ci avait initialement réclamé neuf ans de prison.