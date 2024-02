Mercato : le Real Madrid croule sous les demandes !

Florentino Pérez va enfin voir son rêve se réaliser. Courtisan déclaré de Kylian Mbappé depuis 2017, le président du Real Madrid aura patienté pendant sept ans avant de pouvoir s’offrir le capitaine de l’équipe de France. Une attente qui n’a pas été sans douleur pour le boss de la Casa Blanca. Mais aujourd’hui, il jubile.

Réussir à attirer une star de la dimension de Mbappé sans avoir à verser un seul centime au Paris Saint-Germain est une belle victoire pour les Merengues. Et dernièrement, la Casa Blanca fait un tabac sur le marché des transferts. En arrachant le très courtisé Jude Bellingham au BVB, le Real Madrid a certes dépensé 100 M€, mais l’Anglais s’est immédiatement imposé comme un leader de l’équipe entraînée par Carlo Ancelotti (20 buts, 8 passes décisives). Et ce n’est pas fini.

Madrid a la cote

Hier, la presse espagnole a révélé que l’actuel leader de Liga a trouvé un accord avec le latéral Alphonso Davies. Il faudra offrir au Bayern Munich un montant satisfaisant, mais le Canadien semble décidé à rejoindre Mbappé dans la capitale espagnole la saison prochaine. D’ailleurs, selon AS, même si le plan du Real Madrid est de conserver l’effectif actuel en y apportant quelques retouches, tout le monde se presse pour revêtir le maillot merengue.

« De nombreux agents appellent pour proposer leurs joueurs, et pas seulement pour l’équipe première, mais aussi pour le Castilla et même pour l’équipe de jeunes. (…) Nos joueurs reçoivent également des appels et des messages de leurs amis évoluant dans d’autres équipes qui manifestent leur intérêt pour venir à Madrid », indique-t-on au club. Mais il n’y aura pas de place pour tout le monde…