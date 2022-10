EdF : Didier Deschamps s'agace face aux récentes polémiques

L'affaire Paul Pogba, les enquêtes au sein de la FFF, le cas Kylian Mbappé ou encore les récentes blessures, l'équipe de France n'est épargnée par diverses affaires à quelques semaines du début de la Coupe du monde 2022, au Qatar (20 novembre-18 décembre). Et cela n'arrange pas le sélectionneur Didier Deschamps, qui aimerait se concentrer sur le sportif.

La suite après cette publicité

Le climat, on ne le choisit pas. Vous y participez amplement, de manière positive et négative (les médias). C'était déjà le cas dans ma vie de joueurs. Il y avait des climats apaisés ou plus ou moins avec certaines histoires, a expliqué ce vendredi à RMC Sport, Didier Deschamps, présent au Musée National du Sport. L'important, c'est qu'en interne, nous ayons la tranquillité et la sérénité. SI vous pouvez, dans les jours et les semaines à venir, parler uniquement de football, ça serait apprécié