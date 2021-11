PSG : Marco Verratti revient sur les rumeurs de départ de Mauricio Pochettino

Alors que le Paris Saint-Germain doit affronter Manchester City pour un match capital dans la lutte pour la première place du groupe, le PSG est bousculé par les rumeurs de départ de Mauricio Pochettino. Et si Manchester United est à la recherche d'un nouveau technicien pour prendre la suite d'Ole Gunnar Solskjaer, le nom de l'actuel manager parisien figure parmi les favoris, selon la presse britannique. Marco Verratti, présent en conférence de presse ce mardi soir, n'a pas souhaité s'étaler sur le futur de son technicien argentin.

La suite après cette publicité

«Je pense qu'on est habitué à ça. Il y a toujours des rumeurs, j'ai appris cela dès que j'ai commencé à jouer au football. On est ici pour jouer un grand match demain soir, on veut faire un grand match demain, c'est notre seule préoccupation. On ne pense pas aux rumeurs extérieures», a expliqué l'international italien.

Créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus de bienvenue de 200€ avec le code FMUNI . Pour ce match retour, pariez 100€ sur une victoire 1-0 du PSG et tentez de remporter 1 650€ (cote à 16,50). Si votre 1er pari est perdant, Unibet vous offre 200€. (cotes soumises à variation)