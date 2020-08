Quand l'entourage de Cristiano Ronaldo envisageait un transfert au PSG

Cristiano Ronaldo a fini la saison en trombe avec la Juventus Turin. Le Portugais a finalement terminé avec 31 buts en 34 rencontres de Serie A et s'apprête à jouer une place en quart de finale de Ligue des Champions contre l'OL le 7 août prochain (match à suivre en live ici). Il devrait toujours être présent la saison prochaine pour mener la Vieille Dame vers un 10e titre consécutif. Pourtant, il y a encore quelques semaines, le quintuple Ballon d'Or se posait des questions mais la crise sanitaire a tout changé.

D'après France Football, le joueur doutait de la capacité de la Juventus à pouvoir accomplir toutes ses ambitions. Les Bianconeri venaient de réaliser quelques performances franchement poussives en championnat, ce qui n'était pas vraiment du goût de la star. L'entourage de CR7 estimait même «très probable» les chances de quitter le Piémont. Mais pour aller où ? Et bien au PSG selon le média. Comme les portes de sortie vers d'autres clubs ne sont pas nombreuses, Ronaldo se serait bien vu former un trio d'exception avec Neymar et Mbappé au PSG. La Covid-19 est passée par là et a mis fin à ce fantasme.