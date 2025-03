Quand le PSG a voulu "défoncer" le supporter agressé par Neymar

Souvenez-vous, il y a quelques années, le PSG s’était incliné en finale de la Coupe de France face à Rennes. En colère, la star brésilienne Neymar s’en était pris à un supporter rennais en tribunes qui filmait et insultait les joueurs parisiens lors de la remise du trophée. S’en est suivi une énorme polémique et une bataille juridique. Ce jeudi, Complètement d’Enquête a fait de grosses révélations sur ce dossier expliquant que le PSG, via son ancien directeur de communication Jean-Martial Ribes, avait utilisé des méthodes illégales pour faire pression sur le supporter nommé Nelson.

La suite après cette publicité

«Il faut monter un dossier rapide sur lui. Il a peut-être un casier ?» lance Ribes qui est désigné comme donneur d’ordre dans la création d’une armée numérique. «Il faut le défoncer, pourri son Insta et son Twitter» alors que le PSG a réussi à obtenir des informations personnelles sur son identité. L’une des personnes impliquées dans cette armée numérique a aussi confirmé l’implication de Ribes. «Ribes faisait ça pour Nasser, pour se faire mousser auprès de la direction. Bien sûr que c’est dégueulasse, ça ne se fait pas»