Arsenal - PSG : Gianluigi Donnarumma a écœuré les Gunners !

Grazie Gigio. Dans l’écosystème du football mondial où les rencontres s’enchaînent à un rythme effréné, la vérité d’une rencontre est rarement celle de la suivante. Que dire alors de cette même vérité lorsqu’on élargit le spectre temporel à plusieurs mois. Gianluigi Donnarumma en est la preuve vivante. Souvent critiqué depuis son arrivée dans la capitale française - que ce soit pour son jeu au pied ou de grossières erreurs sur des matches couperets - le portier italien semble, aujourd’hui, bien plus régulier. Déjà déterminant lors des huitièmes et quarts de finale de la Ligue des Champions, le natif de Castellammare di Stabia a confirmé sa forme du moment, ce mardi soir, du côté de l’Emirates Stadium.

Héroïque sur sa ligne, le numéro 1 du PSG a d’abord profité de l’emprise parisienne pour assurer ses relances avant de sortir le grand jeu lorsque les hommes de Luis Enrique subissaient la pression des Gunners, déterminés à revenir après l’ouverture du score précoce d’Ousmane Dembélé (4e). Décisif dans son premier duel avec Gabriel Martinelli juste avant la pause (45e), l’ancien joueur de l’AC Milan s’offrait ensuite une nouvelle parade de grande classe sur une frappe croisée de Leandro Trossard (56e). Encore présent pour repousser la tentative de Bukayo Saka (77e), l’international italien (72 sélections) clôturait finalement ce choc aller avec cinq parades et un impact XXL.

Le vestiaire parisien remercie son héros Gigio

Un nouveau récital logiquement salué par ses coéquipiers au coup de sifflet final. «Le match qu’il a fait nous donne confiance, ça m’aide beaucoup. Il apporte beaucoup à l’équipe», se réjouissait notamment Willian Pacho, de passage en zone mixte. Dans les vestiaires, Vitinha, élu homme du match par l’UEFA, s’affichait quant à lui aux côtés de son partenaire en assurant : «le vrai MVP». Une story Instagram qui en dit long sur la reconnaissance des Parisiens envers leur dernier rempart, crédité d’un 8 par notre rédaction. Présent en conférence de presse, Luis Enrique ne manquait pas non plus d’encenser son protégé. «Pour ce genre de match, avec un adversaire aussi dangereux sur coups de pieds arrêtés, il est évident que l’on a besoin d’un gardien de très haut niveau», admettait le coach parisien avant de souligner le travail réalisé par le collectif parisien.

«Je veux saluer les 14-15 joueurs que j’ai utilisé et qui ont fait preuve de la mentalité nécessaire pour ce genre de match. Je vous ai déjà communiqué ce que je ressens de cette équipe. Elle est toujours très compétitive, on tire le maximum de nos qualités. On a réalisé un grand travail individuel et collectif. Il y a eu un grand travail défensif des attaquants, offensif des milieux de terrain. Un travail défensif de tous. Arsenal est si fort, on ne peut pas calculer ou gérer. On a tout donné face à des joueurs comme Saka, Martinelli, Odegaard, qu’il faut surveiller en permanence». Avec un Gianluigi Donnarumma à ce niveau-là, le PSG peut quoi qu’il en soit plus que jamais rêver de cette grande finale à Munich. Il faudra pour cela réitérer une telle performance, mercredi prochain, sur la pelouse du Parc des Princes.