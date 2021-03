FC Barcelone : ça commence à sentir bon pour Erling Haaland

La suite après cette publicité

Joan Laporta voit grand, très grand. Le nouveau président du FC Barcelone veut remettre son club au sommet de l'Europe et ne va pas lésiner sur les moyens. S'il va devoir faire face à toute une série de problématiques financières, sociales et institutionnelles pour remettre ce Barça dans le droit chemin, beaucoup de supporters attendent de pied ferme ce mercato estival.

L'écurie catalane est sur une dynamique plutôt positive malgré l'élimination en Ligue des Champions, avec une bonne vague de jeunes qui commence à prendre le pouvoir, mais il y a encore quelques lacunes dans l'effectif, qui pourraient être compensées par l'arrivée de stars. Si les noms de David Alaba, Sergio Agüero, Eric Garcia (ce serait même bouclé pour lui) ou Memphis Depay sont des options "low cost", un galactique est attendu.

Le Barça prépare déjà son offre

Et comme l'explique encore Marca, il n'y a aucun doute, le favori du charismatique président barcelonais est Erling Haaland, qu'on ne présente plus. Il devrait être la seule recrue onéreuse du mercato estival blaugrana. Oui, mais avec quel argent ? Voici une question que peuvent se poser les supporters, et même les observateurs du football en général. Et bien selon le journaliste Oriol Domenech, qui fait partie des références sur le Barça, l'argent ne sera pas forcément un problème. Selon lui, le FC Barcelone pourrait bien être en mesure de débourser les 100 millions d'euros de l'opération, et ce même s'il est en difficulté financière actuellement.

Le club catalan est actuellement en train de réunir les fonds pour mener à bien une telle opération, toujours selon le journaliste. Une restructuration de la dette devrait être la solution, et l'amitié du dirigeant barcelonais avec l'agent du joueur Mino Raiola pourrait faire la différence. Autant dire que les socios du Barça peuvent commencer à envisager un avenir radieux si Laporta parvient à ajouter Haaland à un effectif dans lequel on compte notamment Ronald Araujo, Dest, De Jong, Pedri, Moriba, Fati et Dembélé, entre autres...