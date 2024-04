BL : Leverkusen s’offre l’Union et se dirige vers le titre, le Bayern se prend une remontada par Heidenheim

La 28e journée de Bundesliga avait des odeurs de course au titre. Leader avec 13 points d’avance, le Bayer Leverkusen se déplaçait sur la pelouse de l’Union Berlin avec la volonté de maintenir sa dynamique incroyable et son invincibilité. Dominateurs, les joueurs de Xabi Alonso ont profité de l’expulsion de Robin Gosens (45e +3) pour se retrouver en supériorité numérique. Odilon Kossounou marquait dans un cafouillage peu après, mais le but était refusé pour une position de hors-jeu sur l’action. Cependant, une main juste avant la position de hors-jeu transformait la décision de l’arbitre en accordant un penalty. Florian Wirtz ne se faisait pas prier pour trouver la faille (1-0, 45e +8). Tenant bon en seconde période, le Bayer Leverkusen fait une bonne opération en s’imposant 1-0 et se rapproche un peu plus du titre. Une victoire contre le Werder Brême dimanche prochain et le Bayer Leverkusen remporterait son premier titre de champion d’Allemagne. Relégué à 13 points du leader, le Bayern Munich voulait réduire l’écart et surtout relever la tête après la défaite du week-end dernier contre le Borussia Dortmund (1-0). Après une première demi-heure insipide, le Rekordmeister accélérait et parvenait à marquer deux buts coup sur coup grâce à Harry Kane (38e) et Serge Gnabry (45e). Mais alors qu’on pouvait s’attendre à une victoire facile, le retour des vestiaires a été chaotique avec les réalisations de Kevin Sessa (50e) et Tim Kleindienst (51e).

Si les Bavarois poussaient pour reprendre les devants, Tim Kleindienst allait finalement donner l’avantage aux siens (3-2, 79e). S’inclinant 3-2, les hommes de Thomas Tuchel se retrouvent à seize points du leader à six journées de la fin. Le troisième Stuttgart peut d’ailleurs revenir à hauteur des Bavarois en cas de victoire tout à l’heure contre le Borussia Dortmund. Maintenant la pression sur le Borussia Dortmund dans la course à la 4e place, qualificative pour la Ligue des Champions, le RB Leipzig se déplaçait à Fribourg. Un match parfaitement maîtrisé par les Saxons. Bien lancés par un but précoce d’Amadou Haidara (2e), les joueurs de Marco Rose ont pris le large avec un doublé de Loïs Openda (18e et 44e). En seconde période, Benjamin Sesko y est allé de son but (54e) tout comme Vincenzo Grifo pour l’équipe de Christian Streich (59e). Avec cette large victoire 4-1, le RB Leipzig met la pression sur Dortmund qui glisse à la cinquième place à cause d’une moins bonne différence de but. Le club de la Ruhr défiera toute à l’heure Stuttgart. Dans les autres rencontres, le barragiste Mayence a cartonné la lanterne rouge Darmstadt (4-0) tandis que l’autre relégable Cologne a renversé Bochum (2-1).

