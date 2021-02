Coupe d'Italie : le Napoli et Atalanta dos à dos

Après la victoire de la Juventus contre l'Inter (2-1) lors de la première demi-finale aller de Coupe d'Italie, le Napoli et l'Atalanta croisaient le fer ce mercredi au Stadio Diego Armando Maradona. Mais dans cette première manche, les filets n'ont pas tremblé.

Alors que les Partenopei ont eu un peu plus le ballon (55% de possession de balle), ce sont les joueurs de La Dea qui ont été les plus dangereux, avec 17 tirs (six cadrés) contre neuf (2 cadrés) pour les locaux. Rendez-vous désormais le 10 février pour le match retour.