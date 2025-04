Manchester City a une stratégie étonnante pour remplacer Kevin De Bruyne

Un nouveau cycle va démarrer cet été à Manchester City, avec une révolution à venir dans l’effectif. Celle-ci a d’ailleurs déjà démarré l’hiver dernier, avec plus de 200 millions d’euros qui ont été déboursés pour Abdukodir Khusanov, Omar Marmoush, Nico Gonzalez, Juma Bah (prêté à Lens) et Vitor Reis. Une follie dépensière visant à lancer une nouvelle dynamique qui va se poursuivre cet été, surtout qu’il risque d’y avoir des départs.

La suite après cette publicité

Ce week-end, la presse portugaise indique ainsi que Bernardo Silva est sur le départ, et qu’il risque de revenir à Benfica lors du prochain mercato. Puis, il y a le cas Kevin De Bruyne, dont le départ est déjà confirmé officiellement. Avec plus de 400 matchs sous la tunique mancunienne en dix saisons au club, il a été un des principaux artisans de la période glorieuse du club et de sa domination en Premier League. Autant dire que le remplacer ne va pas être tâche aisée…

Un échange style NBA ?

Si le nom de Bruno Guimaraes (Newcastle) est sorti à plusieurs reprises, voici que celui de Florian Wirtz prend de la force ces dernières heures, lui qui est aussi convoité par le Bayern Munich. Et selon les informations du Daily Mirror, Manchester City pourrait profiter de l’intérêt du Bayer Leverkusen pour deux de ses joueurs pour faire baisser le prix de l’international allemand. La formation de Bundesliga souhaite ainsi recruter le gardien Stefan Ortega et le milieu James McAtee, et des discussions vont avoir lieu dans les prochains jours.

La suite après cette publicité

La direction de Manchester City espère donc pouvoir obtenir un tarif réduit pour Wirtz en incluant ces deux joueurs dans un échange. Le média anglais précise que Wirtz est l’objectif numéro 1 des Skyblues pour ce marché estival, et la presse allemande indiquait plus tôt cette semaine que le principal concerné avait pris la décision de partir cet été. Place aux négociations.