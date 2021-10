PSG : Mauricio Pochettino revient sur les envies de départ de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé l’a confirmé : il a demandé à quitter le Paris Saint-Germain cet été. Le Français a affirmé qu’il ne voulait pas prolonger, « je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité », a-t-il confié à L’Équipe. Quand bien même, il a accepté la décision de ses dirigeants de ne pas le laisser partir : « j'ai voulu que tout le monde sorte grandi, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste. »

Mauricio Pochettino est revenu sur cet épisode dans l’émission de Movistar, Universo Valdano. L’entraîneur du PSG a « toujours vu le club comme une entreprise. L'idée était qu'il reste avec nous et je voyais Mbappé comme calme. C'est un grand professionnel, et il a respecté sa situation contractuelle. Kylian est un garçon intelligent, jeune mais mature. En tant que footballeur, il est extraordinaire. C'est un champion du monde. Il est le présent et l'avenir », rapporte AS.